Grimaldi Lines e Trenitalia: treno+nave anche per Spagna e Grecia

Il biglietto treno+nave lanciato nel 2024 da Grimaldi Lines e Trenitalia amplia il proprio raggio d’azione. Nel corso del 2024, infatti, i due vettori hanno stretto una partnership per favorire l’intermodalità sulle destinazioni Sardegna e Sicilia; per l’estate 2025 le mete si estendono all’estero, coinvolgendo le rotte su Barcellona e Igoumenitsa (Grecia).

Il biglietto treno+nave, acquistabile in un’unica soluzione sul sito o sull’app di Trenitalia oppure presso le agenzie di viaggi abilitate, è pensato per chi preferisce lasciare a casa la propria auto, scegliendo di vivere la vacanza in maniera totalmente accessibile e sostenibile. Con pochi click è possibile pianificare un viaggio completo, con una partenza dalla stazione ferroviaria prescelta, l’arrivo al porto di imbarco e la traversata del Mediterraneo a bordo delle navi Grimaldi Lines.

Il biglietto combinato è disponibile sulle destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia ed abbina i treni di Trenitalia (Regionali, Frecce e Intercity) ai seguenti collegamenti marittimi firmati Grimaldi Lines: Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Napoli-Palermo e viceversa. I collegamenti internazionali sono invece Civitavecchia-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa e viceversa.