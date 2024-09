Partirà il prossimo autunno la nuova campagna di comunicazione corporate del Gruppo Gattinoni che sarà sotto il segno del claim ‘C’è un mo(N)do per vivere un’esperienza. Vivila!’. Un piano che metterà in evidenza l’evoluzione aziendale del gruppo e che punterà a sottolineare l’ambizione di far vivere esperienze autentiche, che si tratti di eventi, trasferte d’affari o viaggi leisure.

“Abbiamo sollecitato i nostri creativi interni a supportare tutte le business unit – spiega Isabella Maggi (nella foto), marketing & communication director - e non a caso la nuova campagna di comunicazione si prefigge di trasmettere l’affidabilità di ogni ramo d’azienda e utilizza un visual coerente con le diverse anime della nostra galassia. Abbiamo nel paniere tanti nuovi progetti per la parte finale dell’anno e non vediamo l’ora di comunicarli”.

La nuova campagna corporate si inserisce all’interno del piano integrato di comunicazione e marketing 2024, per il quale è stato destinato un budget da mezzo milione di euro, che ha visto il Gruppo Gattinoni selezionare una molteplicità di canali, presidiando sia il fronte b2b sia quello b2c. “Nel 2024 la nostra strategia comunicativa si è ampliata ed è cresciuta su ogni fronte, presidiando i media, dai cartacei all’online, dalle radio alle televisioni, dalle affissioni nei centri nevralgici del trasporto pendolari alle fiere di settore – conclude la manager -. Anche sul fronte trade abbiamo dotato le agenzie del network di ogni strumento che potesse esplodere la visibilità e la potenza del brand”.