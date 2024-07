“Le acquisizioni degli ultimi anni e l'inserimento di figure manageriali di alto profilo hanno permesso al gruppo di ottenere risultati superiori alle aspettative”. Commenta così il presidente Franco Gattinoni l’andamento dell’azienda nel primo semestre del 2024. Dopo aver chiuso lo scorso anno con ricavi pari a 686,9 milioni di euro, nella prima metà di quest’anno i ricavi risultano in crescita del 15% (3 punti in più rispetto al budget) mentre la marginalità in proiezione su tutto il 2024 dovrebbe aumentare del 12%.

Le divisioni

L’andamento positivo ha interessato tutte le divisioni del gruppo, con il business travel in crescita del 16% grazie anche all’integrazione con BTExpert e all’espansione del Triveneto. Sul fronte eventi si registra invece un +12% mentre sul travel l’incremento è del 15% per la parte relativa al prodotto e del 13 per le agenzie di viaggi di proprietà e del network.

“La divisione Events ha superato il budget nonostante un 2023 da record – conclude il presidente -. Il Business Travel ha chiuso il primo semestre sopra le attese grazie al piano di sviluppo e all'incremento del portfolio clienti. Il Travel, nonostante una lieve flessione nel secondo trimestre, ha chiuso in linea con il budget. Ci sono tutte le premesse per raggiungere gli obiettivi prefissati entro fine anno”.