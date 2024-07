L’estate non potrebbe dirsi ufficialmente aperta senza la serata organizzata da Gattinoni nel suo Hub milanese. Fedele alla tradizione, il gruppo ha dato appuntamento ieri sera al mondo del turismo per un party affollatissimo, durante il quale, in dress code rigorosamente bianco, volti noti e meno noti del settore si sono dati appuntamento nel cortile interno e in tutti gli spazi della sede milanese del gruppo.

La serata ha offerto l’occasione per salutare il direttore generale Sergio Testi, che dalla fine di luglio lascerà la sua carica rimanendo comunque nel cda e continuando a prestare la sua consulenza da esterno.

Sue le parole di fiducia in un settore che, sempre e malgrado le avversità, riesce a “esprimere una grande passione. Il mio augurio è che, accanto alla passione che non manca mai, in futuro si dia sempre maggiore spazio all’innovazione, strumento fondamentale per continuare a crescere. Con un occhio attento non solo al nostro mercato, ma ai principali bacini stranieri, specie a quelli del Sud Europa”.