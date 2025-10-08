Un anno complessivamente positivo, anche se con incrementi meno marcati rispetto alle performance del post Covid. Dopo un 2024 chiuso a 747 milioni di euro il Gruppo Gattinoni stima di avvicinarsi agli 800 milioni di euro a fine 2025.

L’andamento positivo di tutte le business unit vede Gattinoni Travel chiudere a +7%, Gattinoni Events +5% mentre il Business Travel si avvia a chiudere l’anno con un +4%. “Ribadiamo con soddisfazione la solidità del nostro gruppo e la sua centralità nel mercato - ha commentato Franco Gattinoni, presidente e fondatore -. Ma soprattutto siamo tornati a investire sulle agenzie di viaggi”. Nel 2025 sono state infatti diverse le nuove acquisizioni a cominciare dal segmento Travel Store, ovvero le agenzie di proprietà, che con l’aggiunta di un’adv a Prato e 6 in Lombardia sono salite a quota 85. Le Travel Point, le agenzie associate in partecipazione, da 30 sono diventate 57 mentre i Personal Voyager di LabTravel sono diventati 112 su 44 punti vendita.

“Siamo un gruppo che crede nella distribuzione organizzata e ci investiamo - ha aggiunto Gattinoni -, l’obiettivo è arrivare a 100 agenzie di proprietà”. Nel corso del 2025 sono state inoltre sviluppate nuove linee di prodotto, come la DreamPacker pensata per intercettare il target 21-45 anni, o l’ampliamento delle destinazioni dei tour di gruppo nel segmento di prodotto Travel Experience. Ora si guarda con fiducia al 2026: “Dovremmo continuare a crescere di circa il 10% e raggiungere i 900 milioni di volume d’affari” ha concluso Mario Vercesi, amministratore delegato della divisione Gattinoni Travel.