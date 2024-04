Halldis: la richiesta di case di lusso cresce del 20%

Nel primo trimestre 2024 la richiesta di case vacanze di lusso è salita del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è di Halldis, società italiana di property management con un portfolio di circa 1.000 proprietà e del cui gruppo fa parte Windows on Italy, che propone quasi 150 proprietà di lusso.

I nuovi mercati

Oltre ai tradizionali americani e nordici, con l’assenza di russi e ucraini a causa della guerra, avanzano i turisti asiatici, dai coreani agli indiani ai cinesi. Per esperienze particolari, a partire dal food and wine e mete come Roma, Firenze e la Toscana, Venezia e Sardegna, i viaggiatori luxury spendono il 10% in più dell’anno scorso, fino a oltre 2.000 euro al giorno, ma la scelta è più attenta e viene chiesta flessibilità nella durata del soggiorno e nei servizi.

“Osserviamo un aumento della domanda di ville di lusso, ma al contempo una maggiore attenzione alla scelta e alla programmazione. Il cliente vuole verificare tutto nei dettagli - afferma Michele Diamantini, ceo di Halldis - e per questo è necessario che il property manager abbia una solida tradizione in questa tipologia di offerta. La metà delle prenotazioni del primo trimestre è stata relativa ai mesi di bassa e media stagione, da marzo a maggio. I viaggiatori del lusso tendono quindi a sfruttare i mesi fuori della stagione alta, a prezzi più bassi. Rileviamo anche una richiesta di soggiorno minimo flessibile, non più il tradizionale sabato-sabato, e di tenere libere la giornata di arrivo e partenza. Per il 2025 stiamo registrando prenotazioni in particolare per i viaggi fuori stagione, settembre e maggio, e anche richieste per matrimoni”.

L’advance booking

Oltre che per la destagionalizzazione, la componente internazionale di clientela si caratterizza anche per la spiccata propensione all’advance booking. Nel primo trimestre 2024, infatti, la finestra di prenotazione è stata di 136 giorni rispetto ai 121 dell’analogo periodo del 2023. L’adr, sempre circa i primi tre mesi dell’anno, per le ville di Windows on Italy è salito da 803 a 884 euro a notte (+10%), per quelle di Halldis da 1005 a 1094 euro (+8,8%) e per quelle di fascia alta di Halldis da 1900 a 2025 euro, con un incremento di 9,2 punti percentuali. Il prezzo più alto del listino a settimana? Quello di una villa in Toscana per 18 persone a 50mila euro.