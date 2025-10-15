Hertz Dream Collection, estesa ad adv e t.o. la flotta di auto di alta gamma

Global Gsa, rappresentante b2b esclusivo in Italia per i brand Hertz, Dollar e Thrifty, e Primerent, player di noleggio di automobili di alta gamma, annuncia l’estensione della Hertz Dream Collection al canale agenziale. In aggiunta alla collaborazione diretta già attiva tra Hertz e Primerent, l’esclusiva Dream Collection sarà ora accessibile anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator, grazie alla distribuzione tramite il portale b2b di Global Gsa.

Dalla Ferrari alla Lamborghini, dalle berline executive ai suv premium di Land Rover, Mercedes, BMW e Audi, fino ai modelli cabrio di Porsche e Aston Martin, la Dream Collection rappresenta il top dell’offerta Hertz per una clientela esigente (il 75% della flotta è ibrida o elettrica).

Fiore all’occhiello del servizio è la possibilità di consegna e ritiro del veicolo personalizzati, non solo nei principali aeroporti, ma anche presso hotel e abitazioni private, offrendo così un approccio completamente su misura.

“Questa nuova collaborazione ci consente di arricchire ulteriormente il portafoglio di proposte dedicate al trade, offrendo una soluzione su misura per chi cerca veicoli esclusivi e un servizio premium — ha commentato Manlio Olivero, President e Ceo di Global Gsa —. L’integrazione di Hertz Dream Collection sul nostro portale b2b rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità personalizzata, soprattutto in ambito luxury”.