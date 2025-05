Holidu: Barcellona in testa alle mete più ricercate per il ponte

Prima Barcellona, seconda Parigi e terza Madrid. Roma, al quarto posto, sfiora il podio ma tiene alto il nome dell’Italia. Questa la classifica delle mete più richieste per il ponte del 2 giugno per Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza. A chiudere al top 5 è Bordighera, seguita da Rimini, Londra e Napoli. All’ottavo e al nono posto la doppietta campana con Napoli e Capri; quest’ultima inoltre, come evidenzia la nota dell’operatore, conquista anche la vetta delle destinazioni più costose in classifica, con un prezzo medio di 539 euro); al decimo posto, invece, Copenaghen.

Guardando alla top 30, afferma la nota, “nonostante l’attrattiva delle capitali europee, gli italiani continuano a preferire il Bel Paese per le vacanze brevi: 21 delle 30 destinazioni si trovano in Italia, contro 9 estere. Tra le mete internazionali, la Spagna domina con 5 città (Barcellona, Madrid, Valencia, Palma di Maiorca, Torremolinos), seguita da Francia, Regno Unito, Danimarca e Cechia, con una località ciascuna”.