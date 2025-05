Ponte del 2 giugno, 7 milioni i turisti in treno

Saranno 7 milioni i passeggeri che sceglieranno di viaggiare in treno per il ponte del 2 giugno. Lo dice il Gruppo Fs, che evidenzia come a trainare le prenotazioni dal 30 maggio a 3 giugno per i treni a media e lunga percorrenza, sono le città d’arte, le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno.

Chi si sposta con il Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la Riviera ligure, sia quella di Ponente sia quella di Levante con le Cinque Terre; l’Umbria, in particolare Assisi; Veneto; Sicilia, soprattutto Palermo, Cefalù e tutta la costa Est dell’isola.

Il 2 giugno sono previste nuove partenze straordinarie per 2 Frecciarossa che viaggiano tra Milano, Roma e Napoli. Inoltre, sempre in occasione delle festività della Festa della Repubblica, Busitalia Campania potenzierà il servizio di trasporto pubblico urbano di Salerno. Saranno previste 24 corse aggiuntive complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale - Ligea - Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da significativi flussi di cittadini e turisti, oltre al normale servizio di trasporto festivo già in vigore.