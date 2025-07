Hyde, Trainline: “Un passo evolutivo per i nostri sistemi”

Le ferrovie entrano in una nuova Golden Era. Ad annunciarlo, Mike Hyde, cto Trainline in visita a Milano per il primo talk della piattaforma indipendente per i viaggi in treno e in bus. “Platform One consente oggi di connettere circa 300 diversi operatori ferroviari e bus internazionali - ha spiegato - ma anche di potenziare tecnologicamente i siti e le app dei nostri partner”.

Grazie all’esperienza accumulata in quasi 25 anni di attività, lo scorso febbraio Trainline ha raggiunto il record di vendite biglietti per un valore di 6,9 miliardi di euro, pari al 12% in più rispetto all’annata precedente. “Proprio per la complessità operativa sviluppata, abbiamo deciso di compiere un ulteriore passo evolutivo nei nostri sistemi”, ha aggiunto.

Fra i tanti e innovativi algoritmi integrati nella piattaforma, uno dei più utilizzati oggi è Top Combo, dal momento che unisce in un unico pacchetto-vendita i biglietti di diverse compagnie.