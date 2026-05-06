Expedia Group celebra il Global Travel Advisor Day, il 6 maggio, riunendo i partner di Expedia Taap, la piattaforma utilizzata da oltre 200mila agenti di viaggio in tutto il mondo, per valorizzare il ruolo essenziale degli agenti di viaggio e la loro professionalità. Quest’anno, inoltre, i festeggiamenti sono duplici perché il Global Travel Advisor Day coincide con il 30° anniversario di Expedia Group e festeggia tre decenni di collaborazione con gli agenti e la continua evoluzione di Expedia Taap.

Per l'occasione, Expedia Group ha organizzato incontri nei suoi mercati principali, tra cui Stati Uniti, Messico, Brasile, Germania, Italia, Singapore, Cina, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Malaysia, Thailandia e India. Gli eventi, in presenza e online, sono pensati per celebrare gli agenti di viaggio e rafforzare le relazioni tra Expedia Taap e i partner.

“Il Global Travel Advisor Day vuole celebrare gli agenti che rendono i viaggi migliori per milioni di persone ogni giorno”, ha dichiarato Robin Lawther, vicepresidente di Expedia Taap e business development. “La competenza, la resilienza e la dedizione che dimostrano continuano a influire in modo importante sulle esperienze dei viaggiatori. Siamo orgogliosi di omaggiarli non solo oggi, ma durante tutto l’anno, rimanendo loro partner di fiducia e supportandoli nella crescita della loro attività“.

L’evoluzione costante di Expedia Taap

La piattaforma Expedia Taap si sta concentrando sull'introduzione di nuove funzionalità per aiutare gli agenti a lavorare più velocemente e a focalizzarsi sulle esigenze dei clienti: dalla risoluzione più rapida delle domande frequenti, grazie all'intelligenza artificiale, a una maggiore flessibilità del flusso di cassa con i pagamenti dilazionati, fino alla possibilità per gli agenti di incrementare i guadagni aggiungendo i propri costi del servizio d'agenzia o guadagnando punti fedeltà quando con una prenotazione.

Expedia ha comunicato che il Net Promoter Score globale di Expedia Taap (che misura la soddisfazione e la fedeltà degli agenti) è aumentato di oltre il 750% negli ultimi tre anni, raggiungendo quota 51 nel 2025. A partire da questi risultati, le priorità di Expedia Taap per il 2026 semplificheranno ulteriormente le operazioni delle agenzie grazie a strumenti di reportistica e amministrazione migliorati per i manager, oltre a nuove funzionalità progettate per semplificare il monitoraggio delle prenotazioni e la riconciliazione.

Expedia Taap ha lanciato, infine, una promozione estiva agli agenti di viaggio e ai loro clienti, con almeno il 25% di sconto su migliaia di hotel in tutto il mondo (promozione sarà attiva fino al 25 maggio 2026 ed è valida per i viaggi effettuati entro il 31 ottobre 2026).