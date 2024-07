Arrivano le nuove polizze assicurative per contrastare i disagi relativi ai disservizi nel comparto aereo, tra ritardi e cancellazioni dei voli. La new entry porta la firma di I4T – Insurance Travel che porta in agenzia di viaggi I4Connection.

“La copertura interviene in caso di perdita di una connessione aerea tra voli operati dallo stesso vettore o da vettori diversi (low cost inclusi) – si legge in una nota della società -, che può avvenire a causa di ritardi, diniego all’imbarco o cancellazione della prima tratta, anche per condizioni meteorologiche avverse, perdita o smarrimento del bagaglio sul primo volo o altri motivi oggettivamente documentabili”.

Con un massimale di mille euro a persona, la copertura può essere rivolta per pernottamenti, acquisto di viaggi alternativi o rientri all’aeroporto di partenza. Se la perdita della coincidenza comporta la rinuncia ad un pacchetto di viaggio organizzato da un tour operator, I4Connection garantisce il rimborso del 50% delle penali di annullamento, ed è prevista anche un’estensione specifica per i voli in coincidenza con l’imbarco di crociere marittime.

“Prenotare nelle agenzie di viaggio significa avere maggiori tutele rispetto al fai-da-te, compresa la possibilità di accedere a polizze esclusive, come I4Connection – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -. Del resto, la crescente complessità degli itinerari e la domanda di flessibilità dei viaggiatori richiede spesso di optare per piani volo realizzati combinando tratte separate, operate da vettori diversi, frequentemente low-cost. In questi casi, le compagnie intervengono solo sulla tratta di loro competenza e l’onere della riprotezione dell’itinerario completo ricade sull’organizzatore o, in caso di fai-da-te, sul cliente”.