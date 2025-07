Il 2025 secondo The Travel Expert: “Crescono Giappone, Egitto e Medio Oriente”

Asia, Africa e Medio Oriente. Queste le destinazioni su cui si stanno concentrando le attenzioni dei clienti di The Travel Expert, secondo i dati raccolti dalla rete di consulenti di viaggio nel primo semestre del 2025.

A registrare i maggiori tassi crescita, per il terzo anno consecutivo, è il Giappone. Buono l’andamento generale delle destinazioni asiatiche ed africane, Egitto incluso, e sembrano tenere anche gli Stati Uniti, nonostante le iniziali aspettative di calo.

Al momento particolarmente in crescita anche i Paesi del Medio Oriente: Emirati Arabi, Qatar, Oman e Giordania.

Per The Travel Expert il 2025 rappresenta inoltre l’anno di consolidamento di nuovi asset: le vacanze studio, introdotte recentemente, stanno già contribuendo al 5% del fatturato, mentre il comparto business travel e Mice, fino a poco tempo fa non presidiato, rappresenta attualmente tra il 10% e il 15% del volume d’affari complessivo.

Soddisfazione infine per Stoviaggio, il brand di viaggi di gruppo tematici, nato dalla collaborazione tra Personal Travel Expert e travel blogger. In parallelo, l’azienda guarda con interesse a ulteriori investimenti in innovazione tecnologica e sviluppo di nuove verticali, con importanti annunci previsti per l’autunno.