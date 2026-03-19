Cercare una risposta alle sfide cui il turismo si trova di fronte alla luce del conflitto in Medio Oriente. Questo il tema che è stato al centro dell’incontro che si è svolto oggi tra il Ministro del Turismo Daniela Santanché e le associazioni delle agenzie di viaggi e del turismo organizzato.

Al termine dell’incontro, la titolare del dicastero ha confermato “la disponibilità del Ministero a studiare misure a supporto del settore”, come riporta una nota del ministero.

“Il tavolo tecnico - si legge ancora nel comunicato -, svoltosi presso la sede del Ministero del Turismo, è stato orientato ad analizzare le possibili soluzioni in risposta alle sfide e alle criticità che il conflitto in Medio Oriente sta generando nel comparto”.

La primavera alle porte

“Le associazioni - prosegue la nota -, apprezzando la tempestività dell’incontro, hanno illustrato le problematiche attuali e sottolineato come tali circostanze stanno superando il carattere di emergenza, risultando sempre più frequenti”.

La situazione internazionale si è complicata proprio nelle settimane in cui il turismo si prepara a dare il via alle prenotazioni per la stagione estiva e che raccoglie storicamente la quota principale del fatturato del comparto.

Ma ancora più urgente è la questione della Pasqua ormai alle porte e degli imminenti ponti di primavera.