Itabus, dal 4 dicembre verso Barcellona, Parigi, Grenoble, Perpignan e Montpellier

Prosegue la corsa internazionale di Itabus, società di trasporto su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo. Dopo le prime tratte estere avviate verso Lubiana, Zagabria, Chambery e Lione, e l’introduzione a ottobre dei nuovi servizi per Austria e Svizzera, ora Itabus apre nuovi mercati. I bus dal 4 dicembre arriveranno a Parigi (4 viaggi giornalieri, 2 attivi da subito e ulteriori 2 dal 18 dicembre), Barcellona (2 collegamenti al giorno), Grenoble (2 servizi quotidiani), Perpignan (2 connessioni al giorno) e Montpellier (2 servizi ogni giorno).

Le nuove mete saranno collegate con le città italiane di Torino, Milano, Venezia, Verona e Padova, oltre che con lo snodo aeroportuale di Orio al Serio (Bergamo).

Anche per le città estere già servite, saranno potenziati i servizi e aperte nuove linee: raddoppieranno i collegamenti per Lione e Chambery, da 4 a 8 al giorno, e saranno connesse con ulteriori città italiane quali Venezia, Verona, Padova e con l’aeroporto di Orio al Serio (ad oggi sono raggiungibili da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Napoli).

Itabus rafforza la capillarità anche sul territorio nazionale. Sulla trasversale Torino-Milano-Venezia si passa da 4 a 10 servizi giornalieri, mentre saranno introdotti 2 nuovi viaggi che collegheranno Trieste con Milano, Torino, Verona, Orio al Serio e Venezia (in aggiunta ai 4 già attivi per il centro-sud Italia).

“Confermiamo l’espansione del network internazionale, come annunciato nei mesi scorsi, e consolidiamo la presenza sul territorio italiano. Servire nuove tratte dall’Italia verso città quali Parigi e Barcellona rappresenta uno step cruciale nel nostro processo di crescita, in linea con la strategia aziendale”, commenta Francesco Fiore, amministratore delegato Itabus.