Itabus: gli aeroporti di Fiumicino e Venezia entrano nel network

Non c’è solo il debutto all’estero tra le novità del nuovo orario di Itabus, la società di trasporto su gomma del Gruppo Italo. Grande attenzione verrà infatti data alle connessioni con gli aeroporti, che vedranno il debutto dei collegamenti su Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo. Nel primo caso sono previsti 12 servizi al giorno con passaggi nelle principali città del Centro-Sud Italia, nel secondo 6 da e per destinazioni del Nord (oltre alle new entry estere Lubiana e Zagabria). Saranno inoltre potenziate le tratte su Bergamo Orio al Serio e confermate quelle su Catania Fontanarossa.

“C’è poi il capitolo intermodalità: crescono le connessioni Italo-Itabus, 30 servizi al giorno che uniscono tutta Italia (da Nord a Sud) con un solo biglietto valido per ambedue i mezzi – si legge in una nota -. In questo modo grandi centri produttivi e località a forte vocazione turistica sono collegate 24 ore al giorno, grazie anche ai servizi notturni. Sempre per favorire il turismo nazionale ed internazionale, introdotte le fermate di Pompei e Trieste (solo per citarne alcune) e rafforzati i servizi con mete quali Salerno e Matera. In quest’ottica anche su Roma cresce l’offerta, per prepararsi al prossimo Giubileo 2025”. In totale è prevista una crescita di traffico pari al 35%.