Arriva il debutto internazionale per Itabus, la società di trasporto su gomma del gruppo Italo. Lubiana e Zagabria saranno infatti le prime due città che verranno collegate con le principali destinazioni italiane a partire dal 16 ottobre con 6 collegamenti al giorno (3 in andata e 3 in ritorno).

“Saranno due le direttrici dedicate a queste capitali europee: una da Napoli e Roma (4 viaggi quotidiani) e l’altra che parte da Torino/Milano (2 servizi giornalieri) – spiega la società in una nota -. Considerata la vocazione turistica delle destinazioni, lungo il percorso Itabus farà tappa anche presso gli aeroporti di Venezia e di Bergamo Orio al Serio. Partenze di mattina (da Roma alle 10 o da Milano alle 8:15) per raggiungere Lubiana e Zagabria in serata, oppure viaggi notturni per consentire di ottimizzare i tempi di percorrenza”.

La new entry potrà essere ‘sfruttata’ dai viaggiatori anche in maniera intermodale viaggiando in treno fino alla stazione di Venezia Mestre, dove in coincidenza potranno trovare il collegamento Itabus.