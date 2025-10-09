Al via il percorso d’integrazione di Ixpira e World2Meet: l’azienda italiana specializzata nella distribuzione alberghiera entrerà nella divisione viaggi del Gruppo Iberostar, con l’obiettivo di potenziare la contrattualizzazione diretta di strutture alberghiere sia sul mercato italiano che albanese.

“Prevediamo di essere pienamente operativi col nuovo assetto da gennaio 2026 - hanno annunciato a TTG Travel Experience 2025 Guy Luongo e Mark Nueschen, rispettivamente ceo Ixpira e managing director W2M - dal momento che utilizzeremo gli ultimi mesi dell’anno per completare il processo di due diligence sul fronte amministrativo, finanziario e operativo. Questa joint-venture rappresenta un passo strategico indispensabile per tenere testa a un mercato sempre più aggressivo e verticalizzato”.

Non cambia dunque l’approccio al travel di Ixpira, che continuerà a distribuire i propri prodotti alle agenzie di viaggi italiane, godendo però di maggiori risorse strategiche. L’integrazione con World2Meet è per ora su base quinquennale e, in questa prima fase operativa, punta a raggiungere quota 10mila hotel contrattualizzati.