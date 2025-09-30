Si muovono su tre linee le innovazioni strategiche messe in campo da Ixpira per potenziare il proprio portafoglio prodotti rivolto ad agenzie di viaggi e tour operator. Novità che guardano a un’ambizione di crescita basata su diversificazione, controllo della revenue e tecnologia user-friendly.

Nel corso della partecipazione a TTG Travel Experience a Rimini l’azienda presenterà il raddoppio dell’offerta con una vasta selezione di servizi garantiti in italiano, eliminando le barriere linguistiche e garantendo una qualità dell'esperienza superiore per i clienti finali. Inoltre verrà lanciata una soluzione di Dynamic Packaging che consente agli agenti di viaggi di creare pacchetti volo+hotel con un prezzo unico e consolidato.

Infine con il lancio del Trip Planner, Ixpira offre una piattaforma intuitiva e tecnologicamente avanzata per costruire itinerari di viaggio su misura in qualsiasi destinazione. L'interfaccia permette di caricare e combinare ogni tipo di servizio disponibile sulla piattaforma (dai voli ai servizi di autonoleggio, dai trasferimenti alle escursioni, dalle visite guidate agli ingressi).

“Con il raddoppio delle escursioni in lingua, il nostro Dynamic Packaging che garantisce margini anche sul volo e il rivoluzionario Trip Planner, non stiamo solo aggiungendo funzioni – spiega il ceo Guy Luongo -. Stiamo offrendo ai nostri partner gli strumenti per crescere, differenziarsi e vincere in un mercato sempre più competitivo. Siamo pronti a chiudere un ottimo 2025 con lo slancio giusto per il 2026”.