Un inverno stabile per le agenzie di viaggi italiane secondo l’analisi di Fiavet Confcommercio. Secondo l’indagine della Federazione sulle vendite per il periodo Natale-Capodanno, il 56% delle agenzie associate registra un andamento delle vendite in linea con quelle dello scorso anno. Per il 28% tuttavia si segnala un ribasso, mentre solo il 15% mostra un fatturato in incremento.

“Le prenotazioni per la vacanze natalizie e di capodanno - prosegue la nota dell’associazione - non sono in crescita rispetto allo scorso anno per il 61% degli associati, mentre il 20% ha riscontri positivi al booking con un incremento medio delle prenotazioni del 23%”.

“Il turismo ama la pace - afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi -, è un veicolo di conoscenza e dialogo e nei periodi in cui ci sono conflitti, chiusure, difficoltà economiche, si preparano mutazioni non favorevoli, bisogna per questo stare attenti a ogni piccolo cambiamento perché può essere l’incipit di un ciclo economico sfavorevole che va arginato con azioni adeguate in cui convergano stimoli dalle imprese e dalle Istituzioni”.

Tra le cause dell’andamento, l’associazione individua l’incremento eccessivo dei prezzi e la contrazione della fascia medio-bassa di consumatori “consumatori che favorisce alcune agenzie di viaggio mettendo in crisi altre”. Ma a incidere sono anche il contesto politico internazionale, l’inflazione, i Paesi a rischio e i problemi climatici.

Le mete al top

Sul fronte delle destinazioni, una menzione particolare la medita il Giappone, anche se si fanno largo alcune novità come Zanzibar, l’Etiopia, il Vietnam.

“Tra i prodotti turistici tradizionali - aggiunge Fiavet - vanno per la maggiore le città d’arte, il mare in luoghi caldi come il Mar Rosso, le Maldive, la Thailandia, i Caraibi, e risale anche il Messico”.

Sui prezzi per tutte le destinazioni citate c’è concordia quasi assoluta: per ben il 97% delle agenzie c’è stato un incremento medio dei prezzi per pacchetto del 20%. Tra i viaggi più cari in assoluto: Roma, Firenze, Venezia, Seychelles, Caraibi, crociere e turismo delle neve.