La Festa della Mamma secondo Smartbox: le nuove idee regalo

Abbracciano le linee ‘soggiorni’, ‘sport&svago’, ‘benessere’ e ‘gourmet’ le idee firmate Smartbox per la Festa della Mamma, domenica 12 maggio. Tra le proposte ad hoc per festeggiare c’è ‘Addio Stress per Due’, un’esperienza relax per due persone tra percorsi benessere, trattamenti viso o corpo, sauna, bagno turco, attività fitness e altro.

Dal 29 aprile al 19 maggio sarà poi possibile acquistare ‘Tempo per noi’, un bundle in edizione limitata che unisce il cofanetto Smartbox ‘Addio Stress per Due’ a un’azalea.

Tra i sei cofanetti della collezione ‘Mille e una notte’ Smartbox segnala inoltre ‘Mille e una notte di Magia’, un cofanetto che include un ventaglio di 5200 proposte per soggiorni di una o due notti per 2 persone, con possibilità di cena o momento relax in strutture selezionate.

Per tutta la famiglia

Sono invece dedicate a tutta la famiglia le esperienze di ‘Auguri speciali’, con un ventaglio di 20mila opzioni tra soggiorni, attività wellness, di gusto o svago, come passeggiate nel verde, oppure momenti di puro relax, soggiorni o cene.

Tra le proposte più particolari, infine, gli spunti unici disponibili online sul sito Smartbox come il weekend nella Bubble Room Cometa su Lago Trasimeno o la visita al Castello di Oliveto nel Chianti con degustazione di 7 vini.