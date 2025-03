Laura Audi è il nuovo presidente di Fiavet Piemonte. Titolare di Somewhere Tour&Events, Audi raccoglie il testimone da Gabriella Aires, che ha guidato l’associazione per due mandati consecutivi.

La nuova presidenza, proseguendo nel solco tracciato negli ultimi due mandati, avrà come mission quella di consolidare il posizionamento ottenuto da Fiavet Piemonte e come obiettivi il sostegno agli agenti di viaggio e ai tour operator, la rappresentanza della categoria presso i tavoli istituzionali e la gestione delle sfide poste dalla rapida evoluzione del turismo organizzato.

Un focus particolare sarà dedicato all’attuazione di nuove sinergie con associazioni categoriali e operatori che a vario titolo rientrano nel comparto turistico-ricettivo con l’obiettivo di condividere punti di vista, strategie, soluzioni e risultati. Una particolare attenzione verrà dedicata anche al contrasto dell’abusivismo, garantendo assistenza e tutela a chi invece opera nel rispetto delle regole e del mercato.

Il nuovo consiglio direttivo sarà inoltre composto dal vicepresidente Claudio Cristofaro e dai consiglieri Gabriella Aires, Igor Giuliano, Barbara Parodi, Elisa Ramanzin, Fabrizio Pio, Roberto Girino.

“Sono onorata di assumere questa carica e intendo affrontare questo nuovo ruolo con tutta la passione e la dedizione che richiede – dichiara Laura Audi –. Il mio obiettivo è quello di garantire e tutelare il lavoro e la professionalità degli associati, affiancandoli nell’affrontare le tante sfide che il futuro ci porterà e mettendo a loro disposizione l’esperienza che ho potuto maturare in qualità di tour operator e, negli ultimi anni, come vicepresidente di Fiavet. Voglio ringraziare la presidente uscente Gabriella Aires che ho avuto l’onore di accompagnare durante il suo mandato e che mi lascia un’eredità solida e sfidante”.

“Si conclude per me un’esperienza importante iniziata nel 2019 e che mi ha visto guidare la Fiavet Piemonte nei difficili anni segnati dal Covid-19 e nella ripartenza post-pandemica – aggiunge Gabriella Aires, presidente uscente –. Lascio una Fiavet Piemonte più forte e consapevole e cedo il testimone a una persona affidabile e professionale che nelle vesti di vicepresidente ha condiviso con me gioie, dolori, sfide vinte e risultati conseguiti, continuando a garantire il mio apporto in giunta per i prossimi anni”.