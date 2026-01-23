Lavori a Firenze: le modifiche previste per chi viaggia in treno

Saranno due giornate complicate quelle del 24 e 25 gennaio per chi viaggia sulla direttrice Nord-Sud con i treni ad Alta velocità, gli Intercity e i regionali. Tra le 15 di sabato e la stessa ora di domenica la circolazione sarà sospesa a Firenze per effettuare i lavori al cavalcaferrovia ‘Ponte al Pino’.

Lo stop comporterà inevitabilmente tempi più lunghi fino a due ore per effettuare i percorsi alternativi programmati (i passeggeri che hanno acquistato il biglietto hanno già gli orari reali). Previsti anche percorsi intermedi in bus con numero di posti disponibili garantito per ogni passeggero. Le modifiche coinvolgeranno anche i treni in partenza sabato mattina e domenica dopo le 15.

Nonostante la riprogrammazione saranno inevitabili forti disagi considerando l’affollamento delle linee coinvolte durante il fine settimana.