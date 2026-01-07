Dal 1° gennaio è entrato in funzione il nuovo sistema di prezzi dinamici per i biglietti dell’alta velocità di Trenitalia, segnando un cambiamento significativo rispetto al tradizionale modello tariffario ferroviario. Dopo una fase iniziale di sperimentazione, il meccanismo – già ampiamente utilizzato nel trasporto aereo – viene ora applicato in modo strutturale alle Frecce, con l’obiettivo di modulare i prezzi in base alla domanda, come precisa corriere.it.
Il principio è semplice: prima si acquista, maggiori sono le possibilità di pagare meno. A determinare il costo del biglietto non è più soltanto la disponibilità di offerte promozionali, ma soprattutto il livello di richiesta dei viaggiatori. Nei periodi e nelle fasce orarie più affollate, il prezzo tende a salire, mentre diminuisce quando la domanda è più bassa.
La strategia di Trenitalia punta a riempire i treni anche nei giorni e negli orari meno richiesti, aumentando il tasso di occupazione dei convogli e, di conseguenza, l’efficienza economica del servizio. Per i passeggeri, questo significa una maggiore variabilità dei prezzi, ma anche l’opportunità di risparmiare pianificando il viaggio in anticipo o scegliendo orari meno gettonati.
Trenitalia precisa, tuttavia, che il sistema prevede un tetto massimo alle tariffe e saranno quindi evitati aumenti eccessivi nei periodi di punta come Natale o Ferragosto.
Il nuovo modello non riguarda però l’intero trasporto ferroviario. Intercity e treni regionali restano esclusi dal meccanismo dei prezzi dinamici. La riforma si applica esclusivamente alle Frecce operate “a mercato”, dove l’offerta di tariffe scontate diminuisce progressivamente all’aumentare della domanda.
Remo Vangelista