“Finalmente arriva la stretta che aspettavamo sulle recensioni false”. Queste le parole con cui Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), si unisce al coro delle associazioni che plaudono alla proposta contenuta nella bozza del disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese proposto dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, bozza che introduce un sistema che obbliga alla verifica dell’autenticità delle recensioni.

“Un passo importante - continua Donini - nella lotta contro le recensioni manipolate e i profili falsi che da troppo tempo compromettono la fiducia dei consumatori nelle piattaforme digitali. È fondamentale che la normativa preveda controlli stringenti e sanzioni efficaci per chi non rispetta le regole”.

Il Decreto introduce elementi come l’obbligo di trasparenza, la possibilità per i consumatori di replicare alle recensioni e l’impegno a contrastare la pubblicità occulta e la vendita di recensioni false. “Strumenti - commenta Donini - che garantiscono il diritto dei consumatori a un’informazione autentica e affidabile”. La presidente aggiunge come siano ormai necessari strumenti tecnologici avanzati e una cooperazione stretta tra piattaforme, autorità di regolamentazione e consumatori: “Solo così sarà possibile garantire un sistema digitale trasparente e sicuro. È un primo passo, ma la strada per proteggere i consumatori nell’era digitale è ancora lunga”.