Maavi incontra il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio: “Un piano contro l’abusivismo”

La lotta contro l’abusivismo nel turismo organizzato. Questo il tema al centro dell’incontro che si è tenuto ieri tra la delegazione piemontese di Maavi e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Il confronto si è concentrato sulla definizione di un piano di contrasto all’esercizio abusivo delle professioni del turismo organizzato. “È stato un incontro importante - spiega Maurizio Donadeo, responsabile di Maavi Piemonte -. Finalmente, dopo molti anni di lavoro in prima linea, siamo arrivati a definire alcuni step concreti che dovranno portare alla lotta contro gli abusivi, contro coloro che tolgono quote di mercato ai professionisti veri. Non entro nel merito dei passi - aggiunge -, ma speriamo che, entro la fine di quest’anno, riusciremo a veder realizzate alcune iniziative. Ringraziamo il presidente per l’interesse dimostrato e per la volontà di rispondere alle esigenze della nostra categoria e del nostro settore. Maavi non si accontenterà finché non verrà ripristinato il rispetto e la dignità per gli agenti di viaggi”.

La responsabile nazionale anti-abusivismo di Maavi, Rosanna Stirone aggiunge: “Confidiamo di arrivare presto a risultati concreti, affinché la nostra regione sia capofila per una nuova attenzione delle Istituzioni in tutta Italia verso la professionalità degli operatori onesti”.