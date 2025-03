Crescere sul mercato italiano puntando sul b2b. Civitatis scommette su una strategia che anno dopo anno evidenzia numeri in crescita. “Nel 2024 il fatturato globale prodotto sul mercato italiano è aumentato del 66%rispetto al 2023 - conferma Alex Mazzola, head of b2b travel agencies -. In particolare, quello procurato dal canale delle agenzie di viaggi è lievitato del 110%. Proprio per questo siamo convinti che quest’anno possiamo arrivare a un +61% globale, che nel segmento delle adv arriverà al +90%”.

Come? La strategia di Civitatis resta quella consolidata: “Offriamo esperienze personalizzate, lavorando con un solo fornitore per singola esperienza, in modo tale da ottenere le migliori condizioni economiche e un’affidabilità verificata. In Italia offriamo oltre mille 700 attività in oltre 430 mete. Per raggiungere l’obiettivo 2025 punteremo sulla formazione delle agenzie, che devono essere proattive nel proporre le nostre esperienze al cliente finale. Il potenziale è enorme: in Italia lavoriamo con circa 5 mila agenzie e ci prefiggiamo di sensibilizzare anche quelle adv che al momento non sono attive sulla vendita. Inoltre, vorremmo spingere la vendita di prodotti su ticket medi più elevati”.

Tecnologia

Rinnovata attenzione anche alla tecnologia: “Siamo in prima linea nell’integrazione alle piattaforme tecnologiche di ultima generazione utilizzate dai principali network, in modo tale da consolidare la nostra presenza come marchio leader nel segmento delle esperienze”.

Per sostenere questi obiettivi, Mazzola conferma la necessità di un country manager: “Abbiamo aperto le selezioni. Siamo alla ricerca di una figura che conosca bene il mercato italiano, in modo tale da poter orientare al meglio la nostra offerta”.