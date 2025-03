Civitatis nomina un nuovo cpo: è Andres Spitzer

Arriva un nuovo chief product officer per Civitatis. Si tratta di Andres Spitzer, che si concentrerà sul miglioramento della scalabilità, sull'espansione della crescita b2b e b2c e sul miglioramento dell'esperienza del cliente.

Questa nomina fa parte della strategia di crescita di Civitatis, a seguito dell'investimento da 50 milioni di dollari da parte di Vitruvian Partners, annunciato a giugno, per alimentare l'espansione e l'obiettivo di crescita del 40% delle vendite per il 2025.

Spitzer entra in Civitatis da Amazon, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Product & Engineering per Amazon Business, guidando i product manager e supervisionando lo sviluppo strategico del prodotto.

La sua nomina arriva in un momento cruciale per Civitatis, che si trova in una fase di scale-up caratterizzata da una rapida crescita, un aumento della portata di mercato e una concentrazione sulla scalabilità operativa. Sfruttando la sua esperienza sia in ambienti aziendali che startup, Spitzer guiderà la visione e la strategia dell'azienda, rafforzando le sue capacità tecnologiche e di prodotto.

“Il settore delle attività è intrinsecamente complesso e frammentato, con ogni prodotto che presenta sfide operative uniche - ha dichiarato Andres Spitzer -. In Civitatis, puntiamo a semplificare questa complessità attraverso tecnologie scalabili, garantendo esperienze senza soluzione di continuità sia per i clienti B2C che per i partner B2B. Non vedo l'ora di contribuire alla prossima fase di crescita e innovazione di Civitatis.”

Con l'America Latina come priorità strategica, Civitatis continuerà a espandere la propria presenza nella regione sia nei segmenti b2c che b2b. L'azienda mira a migliorare il servizio per i grossisti, ottimizzare i processi di connettività e proporre un'offerta ancora più completa per i viaggiatori e i partner dell'industria.