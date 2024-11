Michael Buttstedt nuovo cfo di Allianz Partners

Michael Buttstedt ha assunto il ruolo di cfo e board member di Allianz Partners. Buttstedt risponde direttamente al ceo di Allianz Partners, Tomas Kunzmann.

Con una carriera di oltre 25 anni all’interno del gruppo Allianz, Buttstedt entra in Allianz Partners dopo aver svolto il ruolo di cfo in Allianz Italia per quattro anni. In precedenza, ha ricoperto la carica di chief risk officer per cinque anni, oltre a numerosi altri ruoli di leadership nel gruppo Allianz, tra cui chief risk officer di Allianz Svizzera e group risk officer di Allianz SE.

Tomas Kunzmann ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere MichaeButtstedtl come nostro nuovo cfo e board member. Le sue competenze in ambito finanziario e gestionale, unite all’esperienza e alla conoscenza approfondita del gruppo Allianz, lo rendono la persona ideale per guidare la nostra strategia finanziaria, gestire i rischi e gli investimenti mentre proseguiamo nel processo di trasformazione, mantenendo la leadership nel mercato”.

Michael Buttstedt subentra a Damien Ladous, che ha assunto il ruolo di head of group performance steering, l’unità di guida strategica e finanziaria del gruppo Allianz appartenente alla divisione H2 di Allianz SE, riportando direttamente alcfo del gruppo Allianz, Claire-Marie Coste-Lepoutre.