Nuovo resposabile vendite Italia per Allianz Trade: Andrea Benigni

Allianz Trade ha un nuovo responsabile vendite in Italia: Andrea Benigni. Il neoeletto prende il posto di Salvatore Scarfò, che intraprenderà una nuova sfida professionale all’interno della direzione commerciale.

“La sua esperienza pluriennale nel settore - commenta Marco Scarrico, direttore commerciale Allianz Trade Paesi mediterranei, Medio Oriente e Africa - e la sua comprovata abilità nel gestire e sviluppare team di vendita sono garanzia di continuità per il nostro percorso di crescita e rafforzamento della nostra leadership nel mercato. Il suo approccio strategico e la sua visione orientata ai risultati contribuiranno a consolidare la nostra capacità di offrire soluzioni innovative e personalizzate”. Nel suo nuovo ruolo Benigni coordinerà la rete agenti, il canale di vendita diretta, le business partnership e riporterà a Marco Scarrico.

Benigni vanta una lunga esperienza professionale in ambito commerciale, avendo lavorato in aziende quali GE Capital Finance, Fortis Commercial Finance, Ifitalia BNP Paribas, Atradius e BFF Bank. Per ultimo ha ricoperto l’incarico di direttore commerciale e responsabile marketing in Credit Agricole Factoring SA.