Allianz Partners: novità di prodotto in arrivo per la gamma Globy

Sarà la rinnovata gamma Globy il centro dell’attenzione nella partecipazione di Allianz Partners a TTG Travel Experience che si apre domani a Rimini. Se da una parte il trade potrà approfondire i contenuti più tradizionali della gamma classica Globy Rosso, Globy Verde e Globy Giallo, che si arricchisce ancora di più, per offrire una protezione sempre più estesa, dall’altra verranno presentate anche soluzioni aggiuntive.

Tra queste Globy Crociere, con nuove prestazioni dedicate a chi ama la vita a bordo, e altre novità per il mondo dei giovani e per il target business. Nascono poi Globy Sport, per chi viaggia per dedicarsi alle proprie passioni sportive, e Globy Long Trips, per i viaggi di lunga durata fino a 180 giorni.

“TTG Travel Experience è da sempre per noi una preziosa occasione per incontrare gli operatori del settore, raccogliere spunti e dialogare sulle esigenze e sulle tendenze che danno forma all’industria dei viaggi – sottolinea il cco per l’Italia Massimo Sibilio -. Farne l’occasione per presentare loro la nuova gamma Globy, è per noi una occasione per confermare il nostro impegno a mettere il nostro expertise e le nostre soluzioni a loro disposizione per garantire, insieme, la serenità di chi viaggia”.

A queste soluzioni si uniscono poi quelle della neonata linea Globy Essential, che si articola sempre in Rosso, Verde e Giallo: una risposta al desiderio sempre più diffuso tra i viaggiatori di prodotti assicurativi semplici, che permettano di scegliere le coperture essenziali.