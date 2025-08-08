Valtur continua a mettere al centro della sua strategia la sostenibilità e la consapevolezza ambientale e sociale. L’operatore si allea così con la World Sustainability Foundation, fondazione riconosciuta per il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nella promozione di pratiche sostenibili a livello internazionale, lanciando Valtur Discovery, programma di divulgazione naturalistica e astronomica.

“La conoscenza e il rispetto dell’ecosistema ospitante, in tutta la sua ricchezza e generosità, unite alla promozione di pratiche di turismo responsabile, rappresentano i cardini del progetto e della visione sostenibile del brand Valtur e di tutto il Gruppo Nicolaus - spiega Giuseppe Pagliara, a.d. del Gruppo Nicolaus -. Siamo molto orgogliosi, quindi, di essere riusciti ad attivare una partnership alla quale tenevamo particolarmente come quella con la World Sustainability Foundation”.

Il programma Valtur Discovery è stato realizzato con il coinvolgimento di professionisti qualificati e pensato per offrire esperienze educative e coinvolgenti all’interno di una selezione di resort Valtur, tra cui osservazioni astronomiche e momenti formativi pensati per avvicinare gli ospiti alla conoscenza dell’ecosistema locale.

A supporto delle attività saranno forniti agli ospiti due documenti stilati dalla World Sustainability Foundation: il Manifesto del Turista Sostenibile, una guida per adottare comportamenti virtuosi durante la vacanza; e le Pillole di Sostenibilità, che compongono un vademecum per orientarsi verso stili di viaggio e di vita più responsabili.

“Grazie anche a questa nuova unione di intenti e di visioni il programma Valtur Discovery assume un ruolo ancora più strategico all’interno dell’impegno aziendale verso un turismo che sia non solo attento e coerente con i principi ESG, ma anche capace di generare consapevolezza, educazione e meraviglia”, conclude Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.