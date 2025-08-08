Airbus, a luglio consegnati 67 aeromobili e 7 nuovi ordini

Migliora la produttività di Airbus a luglio. Lo scorso mese il costruttore europeo ha consegnato a 41 clienti 67 aeromobili, quattro in più rispetto a giugno; e incassato 7 ordini, per tre A321neo da un cliente sconosciuto e per quattro A330-900 da Condor.

Complessivamente, nella prima parte del 2025 l’azienda ha consegnato 373 mezzi a 72 clienti. A dominare le commesse l’aereo di ultima generazione A321neo.

Solo nel mese di luglio ne sono state consegnate 35 unità, quasi il doppio rispetto agli A320neo (19), per un totale di 54 aeromobili della famiglia A320neo.

Tra gli altri modelli consegnati, cinque A220, due A330-900 e cinque A350.

Il costruttore - riporta aviationweek.com - ha dovuto però fare i conti anche con alcune cancellazioni: tre A220-300 da parte di Macquarie Financial Holdings; un A350F da Martinair; 7 A350F da parte di Air Lease Corporation. Mentre il gruppo Air France-Klm ha sostituito 8 A350-1000 con i più piccoli A350-900.