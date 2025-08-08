Turkish sarebbe pronta a farsi avanti per l’acquisizione di Air Europa. Ad affermarlo sarebbe stata la stessa compagna, come afferma Reuters, ripresa da travelmole.com. Tuttavia, non sarebbe ancora arrivato il momento dell’offerta vincolante, che dovrebbe comunque arrivare molto presto. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione.

La dichiarazione sarebbe arrivata nel corso di una call per la presentazione dei dati finanziari del vettore.

La vicenda

Prosegue dunque il grande risiko intorno a Air Europa: una vicenda che affonda le radici ancora nello scorso decennio e che fino ad oggi sembra non avviarsi ancora a una conclusione certa.

A lasciare il tavolo delle trattative, solo di recente, è stata Lufthansa, che in un primo momento aveva mostrato interesse per il 25% della compagnia spagnola ma che negli ultimi giorni ha fatto retromarcia.