Minor firma il programma dedicato alle agenzie di viaggi

Si chiama Minor PRO Agencies Programme la nuova iniziativa digitale dedicata alle agenzie di viaggi interessate a collaborare con Minor Hotels. Il punto di forza del programma risiede nella struttura a commissioni progressive, pensata per incrementare direttamente la redditività delle agenzie all’aumentare della produzione generata tramite minor-pro.com. A questo scopo, il programma si articola in quattro livelli – Explorer, Champion, Icon e Legend – che garantiscono vantaggi crescenti in base ai volumi raggiunti.

Oltre alle opportunità legate alle commissioni, il programma si basa su una piattaforma con interfaccia intuitiva e un processo di prenotazione semplificato, che include disponibilità in tempo reale e opzioni di pagamento flessibili, offrendo così un’esperienza moderna e in linea con le esigenze delle agenzie indipendenti.

Gli iscritti possono, inoltre, accedere a vantaggi aggiuntivi studiati per massimizzare sia la conversione sia la competitività, tra cui pagamenti delle commissioni più rapidi, accesso a tutte le tariffe pubbliche e alle promozioni, oltre alla piena disponibilità di tutte le categorie di camere. Il programma include anche benefit dedicati direttamente agli agenti, come sconti fino al 50% sui soggiorni personali con tariffe speciali, oltre a promozioni esclusive riservate ai membri. Gli agenti beneficiano inoltre di un accesso esclusivo alle tariffe Minor Discovery, il programma fedeltà di Minor Hotels.

L’iscrizione al Minor PRO Agencies Programme è gratuita e può essere completata in pochi minuti tramite minor-pro.com. Il programma è disponibile sia per le agenzie che effettuano prenotazioni per conto dei clienti, sia per i viaggi personali degli agenti. Con il lancio ufficiale dell’iniziativa Minor Hotels consolida il proprio ruolo di gruppo internazionale orientato all’innovazione del canale professionale, attraverso strumenti pensati per offrire un supporto concreto operatori. L’obiettivo è favorire l’ingresso di nuove agenzie nella piattaforma e accompagnarne la crescita, continuando a sviluppare Minor PRO come un ecosistema b2b sempre più integrato ed efficiente.