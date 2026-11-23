È fissato per venerdì 27 novembre il lancio della Banca Dati delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator (Bdav). La piattaforma fortemente voluta dalle associazioni di categoria del turismo organizzato per contrastare l’abusivismo, sarà presentata ufficialmente dal Ministero del Turismo durante l’ultimo giorno di lavori della 43esima Assemblea annuale dell’Anci.

Il Mitur presenzierà infatti alla tre giorni dei Comuni, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre, per confrontarsi con le realtà locali e illustrare le novità messe in campo dal dicastero per supportare la filiera del turismo.

Oltre alla Banca Dati delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator, il Ministero alzerà il velo anche sulla nuova tessera identificativa delle guide turistiche, realizzata in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; sulle misure previste per le grandi destinazioni e la promozione dei cammini, nonché per la valorizzazione dei siti Unesco e delle città creative

“Il Ministero del Turismo vuole continuare a lavorare sostenendo i territori - riferisce Mazzi in una nota -. Vogliamo promuovere uno sviluppo capace di generare opportunità senza consumare i luoghi, di aprire i territori al mondo senza cancellarne l’anima, di favorire l’innovazione senza disperdere le tradizioni. Perché valorizzare un territorio significa renderlo più attrattivo per chi lo visita ma anche più vivo, più forte e più accessibile per chi lo abita”.