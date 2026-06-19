MRH Group inaugura la sede di Desenzano con una nuova adv

MRH Group, network che fa parte di Volonline Group, si è trasferito nella nuova sede di Desenzano che ospita anche un nuovo punto vendita Mister Holiday, la rete di agenzie di viaggi con formula di affiliazione in franchising e centrale di acquisto. L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei vertici di Volonline Group e di MRH, di tutti i collaboratori del network, di numerose agenzie Mister Holiday provenienti da tutt’Italia e di partner commerciali.

“Si tratta di un ritorno alle origini, perché proprio 25 anni fa aprivo a Desenzano la mia agenzia di viaggio, poi nel 2004 la svolta con l’ingresso mio e di Fabio Bignotti in Mister Holiday - ha commentato Laura Sandrini, presidente e ad di MRH Group -. Avevamo necessità di spazi più ampi per gestire meglio l’attività del network, compresa la formazione e gli eventi di aggiornamento che organizziamo per i nostri affiliati. Inoltre, era desiderio mio e di Fabio Bignotti, amministratore, quello di tornare ad avere un’agenzia di viaggi aperta al pubblico e questa nuova sede lo consente”.

Tra gli obiettivi principali resta il consolidamento del network, con l’ingresso di nuovi punti vendita e di personal travel agent, continua Sandrini: “Le agenzie Mister Holiday e i consulenti non sono un numero, ascoltiamo le loro esigenze e consentiamo loro di crescere, non imponiamo fee di ingresso o mensili onerose e lasciamo libere le persone di scegliere; non è un caso se nessuna agenzia affiliata è mai uscita dal nostro network per andare alla concorrenza”.

Luigi Deli, founder & ceo di Volonline Group, ha poi concluso: “Interpretare in maniera collaborativa le relazioni tra i diversi attori è fondamentale in un sistema come quello di Volonline. MRH Group e tutto il canale distributivo italiano rappresentano un aspetto di grande valore per noi che confezioniamo viaggi ma che dipendiamo dalla capacità di consulenza e vendita delle agenzie”.