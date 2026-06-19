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MRH Group inaugura la sede di Desenzano con una nuova adv

MRH Group inaugura la sede di Desenzano con una nuova adv

MRH Group, network che fa parte di Volonline Group, si è trasferito nella nuova sede di Desenzano che ospita anche un nuovo punto vendita Mister Holiday, la rete di agenzie di viaggi con formula di affiliazione in franchising e centrale di acquisto. L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei vertici di Volonline Group e di MRH, di tutti i collaboratori del network, di numerose agenzie Mister Holiday provenienti da tutt’Italia e di partner commerciali.

“Si tratta di un ritorno alle origini, perché proprio 25 anni fa aprivo a Desenzano la mia agenzia di viaggio, poi nel 2004 la svolta con l’ingresso mio e di Fabio Bignotti in Mister Holiday - ha commentato Laura Sandrini, presidente e ad di MRH Group -. Avevamo necessità di spazi più ampi per gestire meglio l’attività del network, compresa la formazione e gli eventi di aggiornamento che organizziamo per i nostri affiliati. Inoltre, era desiderio mio e di Fabio Bignotti, amministratore, quello di tornare ad avere un’agenzia di viaggi aperta al pubblico e questa nuova sede lo consente”.

Tra gli obiettivi principali resta il consolidamento del network, con l’ingresso di nuovi punti vendita e di personal travel agent, continua Sandrini: “Le agenzie Mister Holiday e i consulenti non sono un numero, ascoltiamo le loro esigenze e consentiamo loro di crescere, non imponiamo fee di ingresso o mensili onerose e lasciamo libere le persone di scegliere; non è un caso se nessuna agenzia affiliata è mai uscita dal nostro network per andare alla concorrenza”.

Luigi Deli, founder & ceo di Volonline Group, ha poi concluso: “Interpretare in maniera collaborativa le relazioni tra i diversi attori è fondamentale in un sistema come quello di Volonline. MRH Group e tutto il canale distributivo italiano rappresentano un aspetto di grande valore per noi che confezioniamo viaggi ma che dipendiamo dalla capacità di consulenza e vendita delle agenzie”.

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