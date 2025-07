Arriva da Volonline Group la conferma di un trend già segnalato da molti altri operatori: l’aumento delle richieste per i viaggi di gruppo. “La crescita più significativa per l’ufficio gruppi - commenta Luca Frolino, coo e responsabile ufficio gruppi - riguarda la business unit che si occupa del volato, con un +192% rispetto all’anno scorso, seguito da MRH Group, il nostro network di agenzie Mister Holiday, con un +189%, quindi dal reparto tailor made di Volonline, con +63% per concludere con la banca letti Reisenplatz, con un ottimo +38% basato su piccoli gruppi”.

“Si tratta - aggiunge Luigi Deli, founder e ceo - di una vera e propria tendenza, come confermano anche le nostre ricerche di mercato e di business analysis basati sul monitoraggio dei competitor. Un fenomeno che è già iniziato nel 2024 e che prosegue anche quest’anno”. Il risultato è, sempre sul fronte delle richieste di tour di gruppo, un aumento del 172% di Volonclick, un +77% di Teorema Vacanze e un +32% di Volonline, Il Mondo a tua Misura, il tour operator di viaggi ad hoc del gruppo.

I giovani cercano esperienze condivise

I clienti, aggiunge Deli, cercano in questo tipo di vacanza non soltanto spunti culturali ma, soprattutto, la possibilità di confrontarsi con altri viaggiatori che desiderano condividere esperienze con persone con gli stessi interessi. “Non è un caso - sottolinea - se sono in aumento proprio nel target dei giovani, più propensi a fare nuove amicizie e a condividere contenuti di valore sui social”.

E Luca Adami, chief strategy, technology e marketing officer del Gruppo Volonline, sottolinea gli aspetti sociologici del fenomeno, “come per esempio fare nuove amicizie per i viaggiatori singoli o per chi desidera ampliare la propria cerchia sociale, per condividere esperienze che consentono di rafforzare i legami con i nuovi amici e per chi preferisce affidarsi a un tour operator piuttosto che affrontare da solo l’organizzazione di un viaggio. C’è anche - aggiunge - un aspetto economico legato all’ottimizzazione dei costi da parte del t.o, che ottiene tariffe più vantaggiose grazie ai volumi e di sicurezza grazie alla presenza di un tour leader esperto”.