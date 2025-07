Uno spazio concepito per offrire un’esperienza aeroportuale lussuosa e unica. Apre al Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai ‘Emirates First’, la nuova lounge di Emirates riservata ai passeggeri di First Class e ai membri Skywards Platinum.

L’area check-in è stata meticolosamente rinnovata con una zona salotto privata ricca e raffinata, per offrire un percorso esclusivo. “Investiamo significativamente nel miglioramento dei nostri prodotti a terra ed Emirates First è una delle aree che offrirà ai nostri clienti di First Class e ai membri Skywards Platinum un ambiente unico e privato - spiega Adel al Redha, deputy president e chief operating officer di Emirates -. Sappiamo che i nostri clienti apprezzano la privacy e la comodità, e questo servizio fornirà un ulteriore livello di ospitalità durante la fase di check-in, nell’ambito dei nostri sforzi continui per migliorare l’esperienza di viaggio nella sua interezza. Ora, i nostri clienti possono godere di un trasferimento elegante con il nostro servizio Chauffeur Drive, di un check-in rapido presso l’esclusiva Emirates First, di una lounge di classe mondiale prima dell’imbarco e di un’esperienza di volo pluripremiata con Emirates”.

La lounge

Il vettore ha curato ogni dettaglio. Una grande porta dorata segnala l’accesso allo spazio privato, dove un host Emirates dedicato verifica l’idoneità degli ospiti ad accedere a quest’area.

Con una palette di colori neutri dalle calde tonalità della terra, miscelati con accenti del caratteristico bronzo e oro di Emirates, Emirates First risulta visivamente rilassante e lussuosa, offrendo una fuga dal trambusto dell’aeroporto. Grandi colonne fiancheggiano lo spazio e i pavimenti in legno si mescolano con eleganti pavimenti in marmo. Nell’area salotto accolgono i passeggeri una morbida moquette e poltrone e divani in pelle e tessuto morbido.

Gli orologi Rolex indicano l’ora nelle principali città del mondo, mentre, facendo eco alle cabine interne dei più recenti aeromobili di Emirates, un albero di Ghaf retroilluminato rende omaggio all’albero nazionale degli Emirati. Un’illuminazione morbida integrata è stata installata per garantire un’atmosfera tranquilla, mentre la vegetazione naturale aggiunge un tocco rilassante e vibrante.

Agevolate, inoltre, le operazioni di check-in. Nel caso delle famiglie, la procedura può essere gestita da un solo familiare. I clienti possono anche utilizzare i banchi del check-in e consegnare i bagagli presso le scrivanie. Passati rapidamente i controlli potranno accedere a un’ampia gamma di servizi: gustare pasti à la carte preparati da chef, vini pregiati, liquori e Champagne; usufruire di trattamenti spa gratuiti; utilizzare business center e aree per bambini; e fare shopping duty-free con servizio concierge.