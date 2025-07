Apre ME Marbella: il nuovo cuore del lusso d’avanguardia sulla Costa del Sol

Sulla Costa del Sol prende vita un nuovo punto di riferimento per l’hospitality di lusso: ME Marbella, prima apertura andalusa del brand ME by Meliá. Frutto di un investimento da 20 milioni di euro, l’hotel si distingue per un design audace e sensoriale firmato ASAH Studio, tra linee organiche, texture naturali e colori che richiamano mare, monti e calce bianca.

Con 200 camere – tra cui 24 suite – affacciate sul Mediterraneo, l’hotel si propone come hub per spiriti liberi, con musica, arte, benessere e una proposta gastronomica ricercata. Cuore pulsante l’Oasis beach club, tra beach life indoor e tramonti sonori.

In partnership con Pont Hospitality, la struttura offre anche experience esclusive sul territorio, dal tour tra tapas e fotografia alle degustazioni in cantina subacquea. “Con ME Marbella portiamo il nostro brand più avanguardistico in una delle destinazioni simbolo del Mediterraneo e perla del lusso contemporaneo - ha dichiarato Gabriel Escarrer, ceo di Meliá Hotels International -. È un passo strategico per ME by Meliá”.