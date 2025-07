Novotel celebra i campioni del Paris Saint-Germain con le Legendary Rooms

Un nuovo progetto che fonde ospitalità, design e passione sportiva. A firmarlo è Novotel, che rafforza il legame con il Paris Saint-Germain lanciando le Legendary Rooms, otto camere uniche, ognuna delle quali è dedicata a uno dei grandi nomi che hanno fatto la storia del PSG.

Il progetto nasce dal successo de La Suite Novotel by ALL.com, la prima camera permanente situata all’interno del Parc des Princes, con un format che Novotel ha trasformato in globale. Da Londra a Miami, da Valencia a San Paolo, ogni Legendary Room rende omaggio a un calciatore simbolo del Paris Saint-Germain: Anelka, Pauleta, Matuidi, Raí, Makélélé, Pastore, Kalou e Roche. Ogni ambiente è stato progettato per riflettere la personalità, la carriera e i ricordi del protagonista cui è dedicato e l’esperienza include un’esplorazione digitale esclusiva con contenuti originali e memorabilia curati in collaborazione con i singoli giocatori.

Lanciata inizialmente a Jakarta con Javier Pastore, la serie ha toccato otto destinazioni, ognuna con un tributo originale. A Shanghai, Nicolas Anelka rievoca le sue origini e il legame con la Cina; a Riyadh, la camera rende omaggio a Pauleta; ad Abidjan a Bonaventure Kalou. A Valencia, Alain Roche riceve un riconoscimento inaspettato, mentre a Londra la stanza è dedicata a Claude Makélélé. A Miami, poi, Blaise Matuidi celebra l’energia del legame tra Parigi e la Florida. A San Paolo, infine, Raí viene celebrato nella sua città natale.