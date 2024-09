Il Gruppo Gattinoni fa poker e per il quarto anno consecutivo si presenta all’appuntamento delle Nitto Atp Finals di tennis di Torino come Official Tour Operator. L’evento di caratura mondiale, giunto alla 55esima edizione, si terrà dal 10 al 17 novembre all’Inalpi Arena e rappresenterà anche una straordinaria opportunità per la promozione del territorio del capoluogo piemontese e di tutta la regione.

“L’evento attirerà anche quest’anno centinaia di migliaia di spettatori, portando un significativo impatto economico e turistico alla città, oltre ad essere un’ottima occasione di visibilità”, sottolinea Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni.

Per l’evento previsto un pacchetto speciale a firma Gattinoni che include il biglietto per le Nitto Atp Finals, assistenza dedicata presso il Desk Gattinoni nella Welcome Area, accesso fast track all’Inalpi Arena e un gadget ufficiale dell’evento da ritirare presso il Gattinoni Hub situato in via Cesare Battisti 1. Previsti inoltre servizi personalizzati aggiuntivi.

“Siamo orgogliosi di contribuire a valorizzare Torino e il suo territorio, offrendo pacchetti che includono visite ai principali musei e monumenti storici, permettendo ai visitatori di immergersi nella ricca cultura della città – conclude Maggi -. Quest’anno i tennisti italiani stanno facendo molto bene e sicuramente l’attenzione sulla manifestazione sarà ancora più alta”.