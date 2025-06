Dopo mesi di trattative, che hanno visto in prima linea anche il Ministero del Turismo e le principali associazioni dell’industria dei viaggi italiana, arriva il via libera dall’Ue alla revisione della Direttiva pacchetti. Il testo è stato approvato oggi in via definitiva dalla Commissione Imco (mercato interno e la protezione dei consumatori) del Parlamento europeo, passaggio che precede il varo esecutivo fissato per settembre.

“Dal Parlamento Ue un testo più equilibrato e vicino alle esigenze italiane” commenta a caldo in uno statement il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Le novità

Tra le principali novità apportate dal provvedimento vi sono la definizione semplificata di ‘pacchetto turistico’, con l’esclusione dei contratti collegati per ridurre la burocrazia; l’eliminazione del tetto agli acconti, che tornano a essere fissati liberamente secondo prassi di mercato; una maggiore chiarezza nella valutazione delle ‘circostanze straordinarie’, ora legate ad una considerazione oggettiva e non legate automaticamente agli avvisi ufficiali di viaggio.

E ancora l’uso facoltativo dei voucher, cedibili una sola volta previa autorizzazione del viaggiatore; tempi certi per la gestione dei reclami (7 giorni per la conferma di ricezione, 30 per la risposta); meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie mantenuti su base volontaria; e 24 mesi per il recepimento della direttiva, così da garantire un adeguamento graduale da parte delle imprese.

“Il testo approvato oggi segna un importante passo avanti: finalmente una normativa equilibrata, che tutela i consumatori senza penalizzare le agenzie di viaggio italiane”, continua il ministro, precisando che “siamo riusciti a far valere le istanze italiane nel dibattito europeo, ottenendo un testo più snello, pragmatico e rispettoso delle specificità del nostro mercato. Una risposta concreta al comparto, su cui vigileremo fino alla fine, e una conferma del nostro impegno per un turismo più forte e competitivo anche in Europa”.