Santanchè: “Con l’Europa linea comune su turismo, qualità e revisione pacchetti”

Oggi, nel corso del vertice europeo dedicato al turismo, il ministro italiano Daniela Santanchè ha incontrato il commissario Ue per i Trasporti Sostenibili e il Turismo Apostolos Tzitzikostas, per un confronto bilaterale sulle strategie comuni da adottare nel comparto.

Al centro dell’incontro, i temi chiave per la competitività del turismo italiano: destagionalizzazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale, rafforzamento della Banca dati delle strutture ricettive e proseguimento dell’impegno italiano nel progetto Deploytour. Spazio anche al confronto sulla riforma della direttiva pacchetti e sulla necessità di una governance integrata con le altre politiche Ue.

“Linea di budget, investimenti sulla qualità, attivazione di narrative positive sul turismo, regolamentazione delle recensioni online, revisione equilibrata della direttiva pacchetti – dichiara il ministro Santanchè a margine del bilaterale –. Sono queste le direttrici condivise con il commissario Tzitzikostas da seguire per sostenere in maniera solida e integrata la strategia Ue per l’industria turistica”.