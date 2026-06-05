“I nostri agenti non stanno raccontando una crisi della voglia di viaggiare: gli italiani vogliono ancora partire. Stanno raccontando una crisi di fiducia, alimentata da una narrazione spesso allarmistica e non verificata. Quando il 95% delle agenzie passa le giornate a smentire notizie false — dal carburante che finisce alle destinazioni ‘off limits’ — il danno economico è reale e misurabile”. Spiega così l’andamento delle vendite in agenzia il presidente di Aidit Domenico Pellegrino. Un trend che vede ancora un calo delle vendite in 9 agenzie su 10, ma che segnala anche fiducia nella stabilizzazione o recupero nel prossimo trimestre per il 53% degli agenti.

Nella rilevazione di maggio dell’Osservatorio dell’associazione vengono evidenziati, tra l’altro, i dati allarmistici che secondo gli agenti hanno maggiormente danneggiato il settore, come quelle sulle scorte di carburante per gli aerei.

“Nelle ultime quattro settimane il 74,7% delle agenzie dichiara un business in calo, e per quasi metà del campione (48%) si tratta di un calo “forte” – spiega Aidit in una nota -. Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, 9 agenzie su 10 (90%) segnalano vendite in diminuzione. Tra chi è in flessione, la contrazione di fatturato si concentra nella fascia tra il –10% e il –25% (34,1%), ma quasi un terzo (31,8%) stima una perdita superiore al –25%”.



“Chiediamo alle Istituzioni e ai media un’informazione responsabile e dati certi: è il modo più efficace per proteggere imprese, lavoro e il diritto delle persone a viaggiare in sicurezza”, conclude Pellegrino.