Ponte del 2 giugno, Federturismo: “Circa 15 milioni di italiani in viaggio”

Circa 15 milioni gli italiani approfitteranno della Festa della Repubblica per concedersi qualche giorno di svago con un primo assaggio di vacanza. Questo il dato che arriva dall’Osservatorio di Federturismo Confindustria.

La ricorrenza alle porte sarà il primo banco di prova dell’estate 2025. “Con il ponte del 2 giugno si inizia il periodo che apre ufficialmente alle vacanze estive che quest’anno - afferma in una nota la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli - si preannunciano nel complesso positive con un aumento di circa il 5% di italiani in viaggio, che però - rimarca -, per contenere le spese, opteranno per destinazioni alternative più convenienti e per soggiorni più brevi”.

Il soggiorno fuori casa sarà di una o due notti al massimo, con pernottamento, nella maggioranza dei casi, in hotel. Le strutture stanno, infatti, raggiungendo buoni livelli di occupazione.

Quanto alle destinazioni, un italiano su due sceglierà una località fuori dalla sua regione di residenza e uno su dieci una meta estera.

Stravince il mare di Puglia e Campania, ma molto ambite sono anche le città d’arte come Roma, Venezia e Firenze frequentate in particolare dagli stranieri. Apprezzata anche la vacanza all’insegna del relax alle terme possibilmente con la famiglia e gli amici a quattro zampe compresi.