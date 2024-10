Ponte di Ognissanti, le mete più richieste secondo Booking.com

È Lucca la meta più ambita dagli italiani per il ponte di Ognissanti. Analizzando le ricerche dei viaggiatori della Penisola per la ricorrenza, Booking.com ha rilevato una forte richiesta per un week end lungo nella città toscana.

Lucca precede persino le grandi capitali, piazzandosi davanti a Parigi, New York e Londra.

Guardando invece su quali mese sono cresciute maggiormente le ricerche dei voli, è la Grecia ad aggiudicarsi il primo piazzamento. Seguono sul podio Thailandia e Portogallo, davanti a Giappone e Paesi Bassi.