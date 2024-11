Primarete lancia ‘Born to Cruise’ la crociera dedicata a Bruce Springsteen

Una crociera tutta dedicata agli appassionati di Bruce Springsteen. È l’iniziativa creata da Primarete in collaborazione con ‘Noi e Springsteen’, community di fan del cantante americano.

Primarete lancia ‘Born to Cruise’, il primo evento in crociera interamente dedicato a Bruce Springsteen. Dal 21 al 25 aprile 2025, un viaggio unico salperà da Genova per portare i fan del Boss attraverso un itinerario accompagnati dalla sua musica.

A bordo, i partecipanti vivranno un’esperienza con concerti dal vivo, panel tematici, multeplici cover Springsteeniane e l’esclusiva partecipazione di Elliott Murphy. Spazi dedicati alle jam session e merchandising esclusivo completeranno il programma, trasformando la nave in un vero tempio del rock.

La crociera, progettata per celebrare la musica, i testi e l’energia di Springsteen, è un’occasione unica per condividere la passione con fan provenienti da tutta Italia.