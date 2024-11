Gattinoni Travel espande i confini del marketing con ‘TRAVELLER: Orizzonti di viaggio’, un’essenza che sta arrivando nelle agenzie e che è stata realizzata insieme a maestri profumieri. “Come Gruppo - spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni - siamo sempre aperti a esplorare nuove strade da percorrere per migliorare la comunicazione nei confronti dei clienti finali. In aggiunta ai canali tradizionali, e ai tanti media cartacei e digitali, abbiamo voluto inserire uno strumento che generasse un approccio emozionale, lavorando sull’olfatto”.

Creare una fragranza ben connotata diventa per l’azienda una strategia, dal momento che intensifica la personalità del brand. Il logo olfattivo, se coerente, può dunque diventare un asset per potenziare la riconoscibilità.

Un profumo per le adv

La profumazione verrà veicolata attraverso diffusori; le prime a ricevere il kit sono le agenzie di proprietà, le Gattinoni Travel Store, cui seguiranno novità destinate alle agenzie partner e ai clienti, con formati e gadget studiati ad hoc.

“Con ‘TRAVELLER, Orizzonti di Viaggio’ - prosegue Maggi - ci auguriamo di stimolare piacevolezza e contemporaneamente di suggerire atmosfere di un altrove, in cui sentirsi leggeri e, indirettamente, un altrove verso cui viaggiare per sentirsi profondamente bene. Insomma un profumo di viaggi che riporta sempre a Gattinoni, in agenzia, in viaggio e, chissà, anche nella propria casa”.