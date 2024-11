Una settantina di agenzie capaci di attrarre la clientela luxury e interessate a specializzarsi sempre più per migliorare le esperienze e contemporaneamente incrementare la redditività in questo segmento.

È questa la base di partenza di Gattinoni Travel Luxury Club, un nuovo progetto che punta a una formazione altamente specializzata nel settore per gli agenti di viaggi, un ampio programma di incentivi e partnership, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’offerta sempre più qualificata e rispondente alle richieste.

Gli agenti del club avranno accesso a formazione specifica, supporto dedicato per preventivi e acquisti, risorse esclusive, fam trip, offerte dai partner e campagne di incentivazione personalizzate.

Il progetto Gattinoni Travel Luxury Club ha preso avvio in novembre, con una due giorni di formazione tenuta da un’esperta di luxury hospitality, Beatriz Gimeno, co-founder di Autentico Hotels. L'evento ha approfondito temi chiave come l’importanza di conoscere a fondo le offerte per garantirne la vendita, le modalità per acquisire una clientela sofisticata e di alto livello, le strategie per attrarre e fidelizzare creando fiducia a lungo termine e la creazione di relazioni solide con i fornitori, ispirandosi a case study di reti di lusso come Virtuoso e Serandipians.

A questo incontro in presenza seguiranno, fra novembre 2024 e febbraio 2025, numerose sessioni di corsi online, sviluppati insieme ai partner per sviscerare e approfondire le dinamiche di questo segmento strategico.

“Attraverso le Masterclass e l’Academy supportiamo la formazione a 360 gradi per tutti i nostri agenti. Il progetto Luxury Club, invece, si concentra sulla formazione personalizzata, insegnando agli agenti non solo a vendere, ma a gestire con competenza una clientela di alto profilo, un segmento cruciale per aumentare la marginalità delle agenzie – spiega Mario Vercesi, amministratore delegato Gattinoni Travel -. Siamo entusiasti del riscontro positivo dei nostri partner, che condividono la nostra visione di valorizzare il settore luxury nel turismo organizzato.”